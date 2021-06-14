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В «Спартаке» назвали цели команды на следующий сезон

15:53
Футболисты &quot;Спартака&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях московской команды на следующий сезон.

«Главное — стабильная и конкурентоспособная команда, которая будет показывать себя и в России, и за рубежом. А титулы — это уже следствие. Каждый сотрудник должен вкладываться в достижение общего результата.

Цели? Выход в группу ЛЧ и закончить следующий сезон не ниже второго места в РПЛ", — сказал Мележиков.

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в Тинькофф РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

(Сергей Федоров)

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