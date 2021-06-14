В «Спартаке» назвали цели команды на следующий сезон
15:53
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях московской команды на следующий сезон.
«Главное — стабильная и конкурентоспособная команда, которая будет показывать себя и в России, и за рубежом. А титулы — это уже следствие. Каждый сотрудник должен вкладываться в достижение общего результата.
Цели? Выход в группу ЛЧ и закончить следующий сезон не ниже второго места в РПЛ", — сказал Мележиков.
«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место в Тинькофф РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
(Сергей Федоров)
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