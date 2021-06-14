Футболисты ЦСКА проходят медосмотр
16:06
14 июня в Москве основная команда ПФК ЦСКА начала проходить медосмотр перед летними сборами, сообщает сайт клуба.
В понедельник в Лужниках врачи проверяли одну группу игроков, остальные будут проходить медосмотр завтра.
На 16 июня запланирован вылет в Австрию, вечером того же дня красно-синие проведут первую тренировку в Бад-Тацмансдорфе.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-prokhodyat-medosmotr/
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