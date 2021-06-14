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Футболисты ЦСКА проходят медосмотр

16:06
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14 июня в Москве основная команда ПФК ЦСКА начала проходить медосмотр перед летними сборами, сообщает сайт клуба.

В понедельник в Лужниках врачи проверяли одну группу игроков, остальные будут проходить медосмотр завтра.

На 16 июня запланирован вылет в Австрию, вечером того же дня красно-синие проведут первую тренировку в Бад-Тацмансдорфе.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-prokhodyat-medosmotr/

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