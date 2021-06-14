Футболисты ЦСКА проходят медосмотр

14 июня в Москве основная команда ПФК ЦСКА начала проходить медосмотр перед летними сборами, сообщает сайт клуба.

В понедельник в Лужниках врачи проверяли одну группу игроков, остальные будут проходить медосмотр завтра.

На 16 июня запланирован вылет в Австрию, вечером того же дня красно-синие проведут первую тренировку в Бад-Тацмансдорфе.