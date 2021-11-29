Руй Витория назвал справедливым результат матча с «Уфой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о результате матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Игра с нашей стороны была не очень хорошей. Сказались факторы искусственного поля и соперника. Не всегда хватало уверенности сегодня, плюс уступали по скорости. Соперник осложнял нам жизнь, но мы отыгрались благодаря пенальти. Думаю, результат справедливый.

В плане атаки у нас было мало решений, но мы старались подбирать игроков таким образом, чтобы состав был сбалансированным. Мы хотели другого результата. Начали игру без двух важных игроков — Мозеса и Игнатова. Очень хотели выиграть после прошлого триумфа. Но мы продолжим работать и постараемся реабилитироваться в следующей игре", — сказал Витория.

«Спартак» с 20 очками остается на 10-м месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место.