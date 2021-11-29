Руй Витория рассказал, почему выпустил Рассказова на замену в матче против «Уфы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему выпустил защитника Николая Рассказова на замену в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное — мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре.

Общались ли с Рассказовым? Его удаление — не хорошо ни для него, ни для команды. Но я не люблю говорить сразу после игры. Мы все проанализируем и пообщаемся с ним", — сказал тренер.

В этом матче Рассказов появился на поле во втором тайме. Но за небольшой промежуток времени умудрился получить две желтые карточки и был удален.