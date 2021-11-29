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Руй Витория рассказал, почему выпустил Рассказова на замену в матче против «Уфы»

19:23
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему выпустил защитника Николая Рассказова на замену в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1).

«У Кофрие была микротравма, почувствовал дискомфорт. Рассказов старался играть в атаку. Но главное — мы хотели сохранить Кофрие к следующей игре.

Общались ли с Рассказовым? Его удаление — не хорошо ни для него, ни для команды. Но я не люблю говорить сразу после игры. Мы все проанализируем и пообщаемся с ним", — сказал тренер.

В этом матче Рассказов появился на поле во втором тайме. Но за небольшой промежуток времени умудрился получить две желтые карточки и был удален.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры