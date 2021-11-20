Руй Витория: «Где голы? Мы тоже задаем такой вопрос»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ посетовал на низкую результативность команды.

«Где голы? Мы тоже задаем такой вопрос. Мы приехали выиграть этот матч. Всегда играем с 4 защитниками и двумя игроками чуть впереди. Пытаемся использовать длинные передачи и навесы, чтобы мяч проходил по разным коридорам. Сегодня у нас было много опасных моментов, в которых могли забивать. В некоторых эпизодах оставалось только закинуть мяч в ворота», — сказал тренер.

Красно-белые закончили первый круг чемпионата России во второй половине турнирной таблице и имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей — 17:21.