Руй Витория: «Где голы? Мы тоже задаем такой вопрос»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ посетовал на низкую результативность команды.
«Где голы? Мы тоже задаем такой вопрос. Мы приехали выиграть этот матч. Всегда играем с 4 защитниками и двумя игроками чуть впереди. Пытаемся использовать длинные передачи и навесы, чтобы мяч проходил по разным коридорам. Сегодня у нас было много опасных моментов, в которых могли забивать. В некоторых эпизодах оставалось только закинуть мяч в ворота», — сказал тренер.
Красно-белые закончили первый круг чемпионата России во второй половине турнирной таблице и имеют отрицательную разность забитых и пропущенных мячей — 17:21.
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