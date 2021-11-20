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Маклаков — о поражении «Спартака»: «Витория здесь вряд ли виноват. Рыба гниет с головы»

Алексей Маклаков считает, что Витория не виноват в поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»
21:44
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

«Трудилась половина команды, другая половина доигрывала, — сказал Маклаков «СЭ». — Не понимаю функцию Рассказова. У него был момент, когда он мог реабилитироваться за все, что он творил в предыдущих играх. Не понятно присутствие игрока в команде. В центре поля у нас проблемы надолго. Там нужны закупки игроков. К Селихову нет никаких претензий. Мне кажется, что в команде очень сильные эмоциональные проблемы. Внутри создана нервотрепка. Это сказывается на результате. Отставка Витории? Я настолько привык к чехарде и эмоциональности тех, кто принимает такие решения. Витория здесь вряд ли виноват. Все претензии должны быть направлены к верху. Рыба гниет с головы. Там проблема. К сожалению, эта проблема отражается и на футболистах».

Также артист оценил судейство в матче.

«Очень большие претензии к ВАР. Первый пенальти на Ларссоне был очень явным. А во втором пенальти судья впал в кому и начал реабилитироваться перед «Спартаком». Непонятно, для чего нам нужен ВАР. Наверное, мы перебарщиваем с желанием, чтобы пенальти был», — заявил Маклаков.

«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд, команда Руя Витории занимает 10-е место (19 очков).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
2-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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