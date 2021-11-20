Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

«Трудилась половина команды, другая половина доигрывала, — сказал Маклаков «СЭ». — Не понимаю функцию Рассказова. У него был момент, когда он мог реабилитироваться за все, что он творил в предыдущих играх. Не понятно присутствие игрока в команде. В центре поля у нас проблемы надолго. Там нужны закупки игроков. К Селихову нет никаких претензий. Мне кажется, что в команде очень сильные эмоциональные проблемы. Внутри создана нервотрепка. Это сказывается на результате. Отставка Витории? Я настолько привык к чехарде и эмоциональности тех, кто принимает такие решения. Витория здесь вряд ли виноват. Все претензии должны быть направлены к верху. Рыба гниет с головы. Там проблема. К сожалению, эта проблема отражается и на футболистах».

Также артист оценил судейство в матче.

«Очень большие претензии к ВАР. Первый пенальти на Ларссоне был очень явным. А во втором пенальти судья впал в кому и начал реабилитироваться перед «Спартаком». Непонятно, для чего нам нужен ВАР. Наверное, мы перебарщиваем с желанием, чтобы пенальти был», — заявил Маклаков.

«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд, команда Руя Витории занимает 10-е место (19 очков).