Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Результат, который тяжело принять. У нас были возможности забить еще. Когда ты играешь против команды такого уровня, надо использовать моменты. Пропустили гол после углового, который даже не должен был зайти в наши вороты, плюс пенальти. Такие детали сегодня оказались на стороне соперника.

2-3 момента, которыми я доволен в игре? Очевидно, что сейчас не этим забита голова. Первый круг чемпионата для нас получился не очень хороший. Многие игроки отсутствовали из-за травм, другие из-за карточек. Поэтому мы пришли к такому результату. Сейчас важно прочувствовать баланс и идти дальше, мы принимаем эту игру.

Вследствие чего произошла контратака и фол Айртона? Футбол состоит из маленьких деталей, которые играют большую роль. Бывают такие моменты, когда уровень концентрации очень важен, его необходимо сохранять до конца матча. Несмотря на нашу упорную игру, мы сегодня уезжаем в Москву ни с чем. Потому что вот эти маленькие детали оказались не на нашей стороне. Есть разные уровни концентрации, но игрок такого класса должны сохранять ее на самой высокой планке», — сказал Витория.

«Быки» набрали 24 очка и занимают пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.