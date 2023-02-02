Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

2 февраля, 23:32

Нигматуллин: «Селихов находится в хорошей форме, ему нужно продолжать в том же духе»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

Селихов отбил три удара в серии послематчевых пенальти.

«Место основного вратаря команды доказывается во всех матчах — и в товарищеских, и в официальных, расслабляться нигде нельзя. Здорово, что Селихов так хорошо провел серию пенальти в матче против «Ростова». Александр находится в хорошей форме, ему нужно продолжать в том же духе. Селихов в первой половине сезона РПЛ был основным вратарем «Спартака», но Максименко создает ему хорошую конкуренцию, но пока Александр видимо остается первым номером», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

28-летний голкипер выступает за «Спартак» с 2017 года. Его действующее соглашение с московской командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Селихов провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, в пяти встречах он оставил свои ворота нетронутыми.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-selikhov-nakhoditsya-v-khoroshei-forme-emu-nuzhno-prodolzhat-v-tom-zhe-dukhe-224812/
Александр Селихов
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца
Лавров: чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ
Песков назвал констатацией факта слова Гейтса о России с сильным правительством
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В 2019-м судью Левникова едва не выгнали, сейчас скандала не будет. Не назначен пенальти в пользу «Спартака»
«Зенит» и ЦСКА бьют пенальти чаще всех в российской истории. «Ростов» идет на рекорд сезона
Валерий Урин: «Я не понимаю, почему Тюкавина в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!»
«Торпедо» договорилось с «Волгарем» о трансфере Стефановича
Мостовой: «С чего мне что-то желать Карпину на день рождения?»
Джикия — об интересе к Абаскалю из Европы: «Это нас никак не тревожит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» договорилось с «Волгарем» о трансфере Стефановича

Валерий Урин: «Я не понимаю, почему Тюкавина в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости