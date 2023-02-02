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Сегодня, 23:27

«Торпедо» договорилось с «Волгарем» о трансфере Стефановича

Виталий Косик
Корреспондент
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«Торпедо» и «Волгарь» договорились о переходе в московскую команду нападающего астраханской команды Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, «Торпедо» заплатит за 26-летнего нападающего 11 миллионов рублей. Игрок в скором времени должен пройти медобследование.

В текущем сезоне Стефанович сыграл 18 матчей за «Волгарь» и забил 7 голов.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/torpedo-dogovorilos-s-volgarem-o-pokupke-stefanovicha-224794/
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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