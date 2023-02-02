«Торпедо» договорилось с «Волгарем» о трансфере Стефановича

«Торпедо» и «Волгарь» договорились о переходе в московскую команду нападающего астраханской команды Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, «Торпедо» заплатит за 26-летнего нападающего 11 миллионов рублей. Игрок в скором времени должен пройти медобследование.

В текущем сезоне Стефанович сыграл 18 матчей за «Волгарь» и забил 7 голов.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 матчей.