Валерий Урин: «Я не понимаю, почему Тюкавина в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!»

Экс-нападающий московского «Динамо», двукратный чемпион СССР Валерий Урин, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о форвардах бело-голубых.

— В сегодняшнем «Динамо» — главный ваш любимец?

— Тюкавин! Потрясающая нацеленность на ворота! Быстрый, смелый, от него в атаке постоянно исходит острота. Я не понимаю, почему парня в запасе держат. Он же намного сильнее Смолова!

— Даже так?

— Ну конечно! Смолов себя уже исчерпал. Скорость потерял, никуда не успевает, с решениями опаздывает. Выпадает из игры! А его ставят и ставят. Вот это для меня загадка.

Валерий Урин умер 23 января. С обозревателями «СЭ» он поговорил за месяц до кончины.