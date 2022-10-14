Руслан Литвинов рассказал о настрое на дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об ожиданиях от московского дерби против ЦСКА.

«Дерби есть дерби. Накал страстей, накал эмоций, которые всегда присутствуют в этих играх. К этому надо готовится, это будет важная игра для нас.

Сейчас мы разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА. Сейчас самое главное правильно подготовится, разобрать их игру, найти подход и стараться победить", — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».

16 октября состоится матч ЦСКА — «Спартак» в Москве. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.