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Сегодня, 16:04

Радимов считает ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

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Бывший игрок ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего дерби между армейским клубом и «Спартаком» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Вообще, если говорить о фаворите дерби, то команды равные, просто ЦСКА играет дома. И только за счет домашних стен я отдам армейцам чуть большее предпочтение. За инициативу наверняка поборются обе команды. Но мне все-таки кажется, что красно-белые в последних матчах больше любят доминировать, поэтому и в дерби будут больше владеть мячом. А ЦСКА в быстрых прорывах и атаках силен. Там и Чалов, и Карраскаль, наверняка Медина выйдет в стартовом составе. Я думаю, начало будет осторожным, но поскольку обе команды хотят атаковать, то середина первого тайма все равно футбол «раскроет». Ни одну, ни другую команду не устроит в этом матче даже ничья», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Он также считает, что тренерский штаб ЦСКА уделит внимание Александру Соболеву, но команде будет сильно мешать отсутствие Игоря Дивеева.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-v-derbi-schitayu-favoritom-tsska-no-tol-ko-za-schet-domashnih-sten/
Владислав Радимов
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2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
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