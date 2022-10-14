Радимов считает, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы, если «Нижний» откроет счет в матче
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча между петербуржской командой и «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура РПЛ.
«Не думаю, что с «Зенитом» в Нижнем может случиться что-то подобное, что произошло в прошлом туре в Воронеже. Хотя бы потому, что поле там точно лучше. Так что на качество газона скидки не будет. Два раза подряд терять очки на выезде зенитовцам несподручно, «Зенит», конечно же фаворит. Хотя «Нижний Новгород» в этом году играет в довольно неплохой футбол. На самом деле, многое будет зависеть от того, кто первый забьет. Если Нижний откроет счет, как «Факел», но у петербуржцев могут возникнуть проблемы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Он также предположил, что «Нижний» не будет раскрываться в матче с «Зенитом». По его словам, «Оренбург» уже попытался сыграть в открытый футбол с командой из Санкт-Петербурга, и все помнят, чем закончился этот матч (8:0).
16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 мск.
«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Нижний Новгород» занимает 10 место (13 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1