«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с голом Ильина в матче с «Сочи»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2), сообщает пресс-служба нижегородцев.

По мнению клуба, на 35-й минуте в эпизоде, предшествовавшем первому голу «Сочи», полузащитник Максим Мухин отобрал мяч у нападающего «Пари НН» Хуана Боселли с нарушением правил, следовательно, судейская бригада не должна была засчитывать первый гол в ворота нижегородцев, забитый Владимиром Ильиным.

Главным арбитром матча был Сергей Карасев.

«Пари НН» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.