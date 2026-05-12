Защитник «Спартака» Ву: «Немного стесняюсь говорить по-русски, боюсь ошибиться»

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка.

«Я улучшил свой навык владения русским языком. Много работаю со своим учителем, стараюсь разговаривать с ребятами из команды, пытаюсь понять, что они говорят. Честно, немного стесняюсь говорить по-русски, боюсь ошибиться», — сказал Ву «СЭ».

«Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые за один тур до конца чемпионата-2025/26 отстают от «Локомотива» на 2 очка.

В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

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