«Рубин» — «Зенит»: Даку сравнял счет

«Рубин» сравнял счет в матче против «Зенита» во 2-м туре РПЛ — 2:2.

На 90-й минуте забил Мирлинд Даку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.