«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы на матч РПЛ

«Рубин» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич (капитан), Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

«Спартак»: Максименко (капитан), Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Жедсон Фернандеш, Угальде.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.