Источник: Черчесов общался с Кузяевым о переходе в «Ахмат», но футболист ждет предложения из Европы

«Ахмат» хочет подписать бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, сообщает Sport24.

По данным источника, с 32-летний футболистом лично общался главный тренер грозненского клуба Станислав Черчесов. Но Кузяев заявил ему, что пока рассматривает только варианты продолжения карьеры в Европы.

«Черчесов очень рассчитывает на приход Кузяева, однако в разговорах с руководством «Ахмата» подчеркивает, что и нынешний состав способен бороться за высокие места в РПЛ, а точечное усиление можно провести зимой», — приводит Sport24 слова источника.

Кузяев с лета 2023 года играл за «Гавр». Контракт россиянина с французским клубом завершился в конце июня.

Кузяев провел за «Гавр» 46 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.