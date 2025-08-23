Лукин объяснил, почему ЦСКА считают фаворитом на победу в РПЛ

Защитник ЦСКА Матвей Лукин в разговоре с «СЭ» отреагировал на мнение о том, что армейцев считают фаворитами на победу РПЛ.

— За счет чего ЦСКА считают фаворитом РПЛ?

— Просто, наверное, потому что показываем достаточно хороший и интересный футбол. Каждый знает, что должен делать. Получается выигрывать, получается много забивать. Я думаю, что впереди еще более интересные матчи у нас будут.

После 4 тура РПЛ суперкомпьютер Opta оценил вероятность чемпионства ЦСКА в 25 процентов.

После пяти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками. ЦСКА занимает третье место с 11 очками.