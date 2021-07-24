«Рубин» — «Спартак»: стартовые составы команд
«Рубин» в Казани примет «Спартак» в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Рубин»: Дюпин, Зуев, Бегич, Уремович, Самошников, Абильдгор, Шатов, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.
Запасные: Медведев, Янович, Зотов, Грицаенко, Нижегородов, В. Игнатьев, Костюков, С. Бакаев, Мусаев, Макаров, Йевтич, И. Игнатьев.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров, Мозес, Ларссон, Промес, Соболев.
Запасные: Ребров, Марков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Мирзов, З. Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Крал, Хендрикс, Мелкадзе.
Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Результаты опроса
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