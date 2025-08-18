Источник: два игрока молодежки «Рубина» арестованы по делу об изнасиловании

Двух футболистов молодежной команды «Рубина» подозревают в изнасиловании, сообщает «Челны-ТВ».

По данным источника, по делу проходят Дмитрий Прохоров и Федор Золотарев, оба 2006 года рождения. Отмечается, что инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных заведений в Казани.

«После совместного времяпрепровождения ребята предложили продолжить вечеринку дома. Одна из девушек почувствовала себя плохо и была отправлена на такси домой, а вторая осталась и уснула в компании футболистов. Парни утверждают, что никаких противоправных действий не совершали и утром отвезли девушку домой на автомобиле», — сообщает «Челны-ТВ».

После жалобы в полицию игроков арестовали на два месяца. Отмечается, что Прохоров и Золотарев не признают вину.