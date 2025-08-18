Футбол
18 августа, 18:57

Mash: Смолов извинился перед мамой стримера, про которую пошутил во время трансляции

Сергей Ярошенко

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов извинился перед мамой стримера, про которую шутил во время трансляции на Twitch, сообщает Mash.

Спортсмен прислал ей букет цветов и открытку с извинениями. С ее сыном футболист также помирился.

Смолов принимал участие в турнире BetBoom Streamers Battle по Counter-Strike 2. В одном из матчей он остался последним в своей команде. Тогда соперник с ником D9D9VOLODYA написал ему в чат: «Где ты». На троллинг Смолов ответил: «В Саратове у мамаши твоей». Позже футболист добавил, что приедет к стримеру и «даст ему леща».

Федор Смолов.«Я приеду в Саратов и тебе леща дам». Смолов вляпался в очередной скандал
Источник: Mash
Федор Смолов
  • wam

    Это не спортсмен - это балбес, игравший в футбольной команде. К сожалению он не один такой.

    19.08.2025

  • lvb

    Дракоша, так сходи и узнай. Не переломишься). Скорее ты ботан, сынку, развивай мелкую моторику рук .. с помощью геймпада, нежели... БГГГ Ноне некоторын известные игроки/геймеры в РФ работают с БПЛА, на СВО, уважаемые люди. Так шо ГТО иди сам сдавай, можешь даже на женскую версию)

    18.08.2025

  • DemolisherAjax

    Типичный безмозглый футболер :) Сейчас даже школьники так не шутят. Хотя футболистом он был ровно 2 года,все остальное время делал вид что футболист Ну что с него взять - татуированный петушок :)

    18.08.2025

  • Горын

    Это что за показатель, рейтинг игрока в Дота2? Ботаны считают свою крутизну? Хоть один из них нормы ГТО сдать сможет?

    18.08.2025

  • Горын

    И много много тупорылой свиноты.

    18.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Конченый

    18.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Сам накосячил, сам извинился. Снова накосячил, снова извинился. Вопрос - зачем постоянно косячить?

    18.08.2025

  • Ganimed

    Фууу, жмотяра:unamused:Пообещал в гости приехать,рыбную продукцию купить и угостить, а тут:upside_down:

    18.08.2025

  • lvb

    Скорее всего это свидетельствует о том, что геймер из Смолова примерно как из Соболева) У меня есть знакомый топовый игрок по Дота2. Года 2 назад попросил его узнать рейтинг Соболева в этой игре. На следующий день пришел ответ "Еле нашел. Середняк/ноунейм, никто и звать никак".(с) Вот такие лузеры и оскорбляют людей на Твич. Банить их, банить)))

    18.08.2025

  • Nikolaevich

    Что за человек,тебе что нравится извиняться. Сразу нельзя котелком варить или твоя блогерская деятельность как шоры на глаза?!

    18.08.2025

  • Степочкин

    Г.....штопаный...тебе бы кто-нибудь такое сказал, а потом цветы.

    18.08.2025

  • Palacios

    Вот такое быдло у нас в футболе. Кокоша, Мамаша, Смолов, Сблев. Длббы.

    18.08.2025

