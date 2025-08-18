Mash: Смолов извинился перед мамой стримера, про которую пошутил во время трансляции

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов извинился перед мамой стримера, про которую шутил во время трансляции на Twitch, сообщает Mash.

Спортсмен прислал ей букет цветов и открытку с извинениями. С ее сыном футболист также помирился.

Смолов принимал участие в турнире BetBoom Streamers Battle по Counter-Strike 2. В одном из матчей он остался последним в своей команде. Тогда соперник с ником D9D9VOLODYA написал ему в чат: «Где ты». На троллинг Смолов ответил: «В Саратове у мамаши твоей». Позже футболист добавил, что приедет к стримеру и «даст ему леща».