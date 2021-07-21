«Рубин» сделал заявление о допуске зрителей на матч со «Спартаком»

«Рубин» сделал заявление о допуске зрителей на матч первого тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

«В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в республике Татарстан непростая и меняется каждый день, окончательное решение о проведении матча со «Спартаком» со зрителями будет принято после официального решения соответствующих органов», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Как ранее сообщал «СЭ», Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие болельщиков на встрече «Рубин» — «Спартак».

24 июля «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче первого тура чемпионата России. Встреча пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 20.00 (мск).