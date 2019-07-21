22:12 | Футбол — РПЛ

"Рубин" – самый неудобный соперник "Динамо" в чемпионате России

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"Рубин" в гостях обыграл "Динамо" (1:0) в матче второго тура РПЛ. В чемпионате России москвичи и казанцы встречались 33 раза, только в трех встречах бело-голубые смогли одержать победу при 14 ничейных результатах.

В играх с казанцами бело-голубые одержали 9,09 процента побед, что является худшим показателем среди команд, с которыми "Динамо" провело больше пяти матчей в высшем дивизионе. (Денис Аль-Юсифи)

Самые неудобные соперники "Динамо":

Соперник

И

В

Н

П

М

% побед

Рубин

33

3

14

16

23-47

9,09

Спартак

54

9

17

28

62-97

16,67

Краснодар

14

3

5

6

11-22

21,43

Зенит

46

10

14

22

44-61

21,74

Локомотив

54

14

15

25

71-93

25,92

Арсенал

7

2

4

1

10-9

28,57

Ахмат

22

7

8

7

22-17

31,82

Москва

18

6

7

5

17-18

33,33

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