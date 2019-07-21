"Рубин" – самый неудобный соперник "Динамо" в чемпионате России

"Рубин" в гостях обыграл "Динамо" (1:0) в матче второго тура РПЛ. В чемпионате России москвичи и казанцы встречались 33 раза, только в трех встречах бело-голубые смогли одержать победу при 14 ничейных результатах.
В играх с казанцами бело-голубые одержали 9,09 процента побед, что является худшим показателем среди команд, с которыми "Динамо" провело больше пяти матчей в высшем дивизионе. (Денис Аль-Юсифи)
Самые неудобные соперники "Динамо":
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
% побед
|
Рубин
|
33
|
3
|
14
|
16
|
23-47
|
9,09
|
Спартак
|
54
|
9
|
17
|
28
|
62-97
|
16,67
|
Краснодар
|
14
|
3
|
5
|
6
|
11-22
|
21,43
|
Зенит
|
46
|
10
|
14
|
22
|
44-61
|
21,74
|
Локомотив
|
54
|
14
|
15
|
25
|
71-93
|
25,92
|
Арсенал
|
7
|
2
|
4
|
1
|
10-9
|
28,57
|
Ахмат
|
22
|
7
|
8
|
7
|
22-17
|
31,82
|
Москва
|
18
|
6
|
7
|
5
|
17-18
|
33,33
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