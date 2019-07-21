"Рубин" – самый неудобный соперник "Динамо" в чемпионате России

"Рубин" в гостях обыграл "Динамо" (1:0) в матче второго тура РПЛ. В чемпионате России москвичи и казанцы встречались 33 раза, только в трех встречах бело-голубые смогли одержать победу при 14 ничейных результатах.

В играх с казанцами бело-голубые одержали 9,09 процента побед, что является худшим показателем среди команд, с которыми "Динамо" провело больше пяти матчей в высшем дивизионе. (Денис Аль-Юсифи)

Самые неудобные соперники "Динамо":