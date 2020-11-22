«Ростов» обыграл «Рубин» благодаря дублю Байрамяна и вышел на пятое место в РПЛ

«Ростов» на выезде победил «Рубин» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

Оба мяча — на счету полузащитника ростовчан Хорена Байрамяна. Эти голы стали первыми для 28-летнего армянина в сезоне-2020/21.

Благодаря победе «Ростов» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды Валерия Карпина 26 очков. «Рубин» идет на 10-й строчке с 21 очком.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0)

Голы: Байрамян, 55 (0:1). Байрамян, 76 (0:2).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Бегич, Тарасов, Шатов, Зуев (Косарев, 58), Йевтич (Коновалов, 69), Бакаев (Меркулов, 84), Макаров, Самошников (Климов, 84), Абильдгор.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев, Осипенко, Алеесами (Поярков, 63), Павловец, Еременко (Гигович, 63), Байрамян, Тугарев (Альмквист, 62), Норманн, Хасимото (Глебов, 25), Полоз.

Предупреждения: Алеесами, 16. Норманн, 31. Бакаев, 34. Макаров, 70.

Судьи: Кукуян (Сочи). Елеференко (Москва), Богданов (Верея).

ВАР: Карасев. Болотенков (оба — Москва).

22 ноября. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».