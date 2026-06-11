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«Рубин» объявил соперников в товарищеских матчах на летних сборах

Сергей Филин

«Рубин» проведет семь товарищеских матчей на летних сборах, сообщила пресс-служба клуба.

26 июня команда из Казани сыграет с «КАМАЗом» на домашней тренировочной базе. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

3 июля «Рубин» у себя дома встретится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

8 июля казанцы сыграют со «Спартаком» на «Лукойл Арене» в Москве. Игра начнется в 17:00.

11 июля «Рубин» на домашней тренировочной базе проведет два матча с «Крыльями Советов». Контрольные игры начнутся в 11:00 и 17:00.

18 июля казанский клуб дважды сразится с «Локомотивом». В 11:00 начнется матч команд на стадионе «Баковка», а в 17:00 соперники вновь встретятся на «РЖД Арене».

В сезоне-2025/26 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: ФК «Рубин»
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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