«Рубин» объявил соперников в товарищеских матчах на летних сборах

«Рубин» проведет семь товарищеских матчей на летних сборах, сообщила пресс-служба клуба.

26 июня команда из Казани сыграет с «КАМАЗом» на домашней тренировочной базе. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

3 июля «Рубин» у себя дома встретится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

8 июля казанцы сыграют со «Спартаком» на «Лукойл Арене» в Москве. Игра начнется в 17:00.

11 июля «Рубин» на домашней тренировочной базе проведет два матча с «Крыльями Советов». Контрольные игры начнутся в 11:00 и 17:00.

18 июля казанский клуб дважды сразится с «Локомотивом». В 11:00 начнется матч команд на стадионе «Баковка», а в 17:00 соперники вновь встретятся на «РЖД Арене».

В сезоне-2025/26 «Рубин» набрал 43 очка и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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