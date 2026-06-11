«Акрон» в межсезонье сыграет с «Балтикой», «Родиной», «Локомотивом» и «Факелом»

«Акрон» проведет четыре контрольных матча на летних сборах в Москве, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

26 июня команда сыграет с «Балтикой», 2 июля — встретится с «Родиной». 11 июля «Акрон» проведет две товарищеских игры: с «Локомотивом» и «Факелом».

Все матчи, за исключением встречи с железнодорожниками, состоятся на стадионе «Рублево», где тольяттинцы будут готовиться к сезону-2026/27.

Клуб планирует провести еще одну контрольную игру в конце сборов и объявит соперника позже.

В сезоне-2025/26 «Акрон» набрал 27 очков и занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В переходных матчах за право выступать в РПЛ-2026/27 тольяттинцы обыграли «Ротор» по сумме двух встреч (2:0, 0:1).

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