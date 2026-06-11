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«Оренбург» объявил об уходе Квеквескири в связи с окончанием контракта

Сергей Ярошенко

«Оренбург» объявил об уходе полузащитника Ираклия Квеквескири из клуба.

Причиной тому стало окончание контракта с 36-летним полузащитником.

Хавбек выступал за «Оренбург» с июля 2025 года. За это время на его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он отдал 1 результативную передачу.

Ранее Квеквескири играл за «Факел», «СКА-Хабаровск», московский «Арарат», армянскую «Мику», грузинские «Гурию» и «Динамо» Батуми, а также венегерские «Печ» и «СЗТК».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.

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РПЛ
ФК Оренбург
Ираклий Квеквескири
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Нападающий Гюрлюк покинул «Оренбург»

«Рубин» объявил соперников в товарищеских матчах на летних сборах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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