«Оренбург» объявил об уходе Квеквескири в связи с окончанием контракта

«Оренбург» объявил об уходе полузащитника Ираклия Квеквескири из клуба.

Причиной тому стало окончание контракта с 36-летним полузащитником.

Хавбек выступал за «Оренбург» с июля 2025 года. За это время на его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых он отдал 1 результативную передачу.

Ранее Квеквескири играл за «Факел», «СКА-Хабаровск», московский «Арарат», армянскую «Мику», грузинские «Гурию» и «Динамо» Батуми, а также венегерские «Печ» и «СЗТК».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.

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