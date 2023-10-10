«Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Рубин» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

Казанцы попросили рассмотреть эпизод с отмененным голом на 82-й минуте игры.

Также «Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России «Локомотивом» (1:3). Ростовчане попросили рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в свои ворота на 6-й минуте игры.