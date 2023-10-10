«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Краснодаром»

Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, «Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:3) с просьбой рассмотреть возможное положение вне игры при третьем голе хозяев.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.

Главным арбитром матча «Краснодар» — «Ростов» был Рафаэль Шафеев. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Дмитрий Чельцов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Александр Богданов.