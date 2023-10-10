Хоккеист «Спартака» Голдобин назвал любимых игроков из одноименной футбольной команды

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин рассказал, что форвард Квинси Промес и полузащитник Антон Зиньковский из одноименного футбольного клуба являются его любимыми игроками красно-белых.

«Футбол люблю, особенно когда перешел в «Спартак» и стал чаще ходить на матчи футбольного «Спартака». Летом играю в «Лужниках» — друзья снимают поле, приглашают меня. Я не такой мастер, как Квинси Промес, но что-то получается. Это хорошее поддержание формы, функционалки, есть удовольствие побегать на траве. В «Спартаке» мне нравится Промес, он является техничным футболистом, забил шикарный гол. Нравится [Антон] Зиньковский — молодой парень для футбола, очень техничный, хотелось бы, чтобы он играл в стартовом составе. Если говорить о всех футболистах, то мой любимый игрок — Криштиану Роналду», — добавил Голдобин.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 11 матчей за «Спартак» в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами. На счету 27-летнего Зиньковского 10 игр.

«Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Московская команда набрала 17 очков в 11 матчах.