«Рубин» — «Локомотив»: Ненахов оставил железнодорожников в меньшинстве

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оставил команду в меньшинстве в матче 21-го тура чемпионата России против «Рубина».

На 44-й минуте при счете 1:0 в пользу казанцев футболист сфолил на Руслане Безрукове, зацепив соперника сзади по ногам, и получил вторую желтую карточку. Первое предупреждение арбитр показал Ненахову на 22-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».