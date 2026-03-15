«Рубин» — «Локомотив»: казанцы ведут 1:0 после первого тайма

«Рубин» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча 21-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 23-й минуте забил Игор Вуячич.

В концовке тайма защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил вторую желтую карточку и оставил железнодорожников в меньшинстве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)

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