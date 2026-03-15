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15 марта, 19:52

«Рубин» — «Локомотив»: казанцы ведут 1:0 после первого тайма

Алина Савинова

«Рубин» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча 21-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 23-й минуте забил Игор Вуячич.

В концовке тайма защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил вторую желтую карточку и оставил железнодорожников в меньшинстве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.
15 марта, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
3:0
Локомотив

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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