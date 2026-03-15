«Рубин» — «Локомотив»: Вуячич открыл счет на 23-й минуте

«Рубин» вышел вперед в матче 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.

На 23-й минуте отличился Игор Вуячич, который после рикошета отправил мяч в дальний угол ворот соперника.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Локомотив».