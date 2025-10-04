Футбол
Сегодня, 15:36

«Рубин» — «Крылья Советов»: защитник казанцев Арройо открыл счет

Ана Горшкова
Корреспондент

Защитник «Рубина» Андерсон Арройо открыл счет в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:0.

Он забил на 20-й минуте игры. Для Арройо это дебютный гол за «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
Андерсон Арройо
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Краснодар» — «Ахмат», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Как же близко «Зенит» был к поражению от «Акрона»! Но Дзюба не забил пенальти
«Краснодар» — «Ахмат»: трансляция матча РПЛ онлайн
«Акрон» — «Зенит»: видео голов матча РПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Акроном», Дзюба не реализовал пенальти в концовке. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в РПЛ, Дзюба не забил пенальти
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Краснодар» — «Ахмат», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи

Гендиректор «Акрона» Клюшев — о матче с «Зенитом»: «Как команда, мы были гораздо сильнее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
3
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
4
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
7
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
8
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
9
 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
10
 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

