«Рубин» — «Крылья Советов»: защитник казанцев Арройо открыл счет

Защитник «Рубина» Андерсон Арройо открыл счет в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:0.

Он забил на 20-й минуте игры. Для Арройо это дебютный гол за «Рубин».