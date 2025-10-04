Круговой — о своем Telegram-канале: «Мне приятно общаться с болельщиками»

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, почему ведет Telegram-канал.

«Хочется делиться своими моментами как из футбола, так и из жизни, а также получать обратную связь от болельщиков. Мне приятно общаться с ними: причем не только слышать что-то хорошее, но и вместе разбирать ошибки. Критика ведь тоже делает тебя сильнее», — приводит слова футболиста пресс-служба армейцев.

Круговой перешел в ЦСКА из «Зенита» в июле 2024 года. В этом сезоне на счету 27-летнего футболиста 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами.