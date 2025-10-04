Гендиректор «Акрона» Клюшев — о матче с «Зенитом»: «Как команда, мы были гораздо сильнее»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
«Должны были забирать три очка. Ребята бились. Именно как команда, мы были гораздо сильнее, чем «Зенит». Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется», — сказал Клюшев «СЭ».
«Акрон» (8 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
3
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
4
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
8
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
9
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
Новости