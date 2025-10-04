Футбол
Сегодня, 15:49

Гендиректор «Акрона» Клюшев — о матче с «Зенитом»: «Как команда, мы были гораздо сильнее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Должны были забирать три очка. Ребята бились. Именно как команда, мы были гораздо сильнее, чем «Зенит». Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется», — сказал Клюшев «СЭ».

«Акрон» (8 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».

Страхиня Эракович и&nbsp;Артем Дзюба.Как же близко «Зенит» был к поражению от «Акрона»! Но Дзюба не забил пенальти
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

