Гендиректор «Акрона» Клюшев — о матче с «Зенитом»: «Как команда, мы были гораздо сильнее»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Должны были забирать три очка. Ребята бились. Именно как команда, мы были гораздо сильнее, чем «Зенит». Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется», — сказал Клюшев «СЭ».

«Акрон» (8 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В 12-м туре тольяттинцы 18 октября проведут матч с «Пари НН».