«Рубин» — «Крылья Советов»: видео голов в матче РПЛ

«Крылья Советов» забили два гола в концовке первого тайма матча с «Рубином» в 8-м туре РПЛ — 2:0.

37-я минута. Гарре — 0:1

42-я минута. Олейников — 0:2