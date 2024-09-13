«Крылья Советов» победили «Рубин» в Казани

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Рубин» в матче 8-го тура РПЛ — 2:0. Встреча проходила на «Ак Барс Арене» в Казани.

В концовке первого тайма голы забили Бенхамин Гарре и Иван Олейников, для которого мяч стал дебютным за самарцев.

«Крылья Советов» набрали 9 очков и поднялись на 9-е место в таблице чемпионата. «Рубин» потерпел второе поражение подряд — 10 очков и 8-е место.

«Крылья» 23 сентября сыграют с «Ахматом» в Грозном в РПЛ, «Рубин» примет ЦСКА 21-го числа.