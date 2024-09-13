Хлусевич рассказал, кого из сборной России позвал бы в «Спартак»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, какого игрока сборной России хотел бы видеть в составе красно-белых.

«Кого бы я позвал в «Спартак» из сборной России? Головина, наверное, взял бы. Он суперкрутой, играет на хорошем уровне», — цитирует Хлусевича «КП Спорт».

28-летний Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. Его контракт с монегасками рассчитан до конца июня 2026-го.