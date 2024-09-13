Хлусевич рассказал, кого из сборной России позвал бы в «Спартак»
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, какого игрока сборной России хотел бы видеть в составе красно-белых.
«Кого бы я позвал в «Спартак» из сборной России? Головина, наверное, взял бы. Он суперкрутой, играет на хорошем уровне», — цитирует Хлусевича «КП Спорт».
28-летний Головин играет за «Монако» с лета 2018 года. Его контракт с монегасками рассчитан до конца июня 2026-го.
Источник: КП-Спорт
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|15
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|
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
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|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
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|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
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Акрон – Химки
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Динамо Мх – Спартак
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Игорь Дивеев
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Зенит
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