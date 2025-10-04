«Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 4 октября

«Рубин» и «Крылья Советов» проведут матч в 11-м туре чемпионата России в субботу, 4 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток — в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 15:15. Ак Барс Арена (Казань)

Игру «Рубин» — «Крылья Советов» в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.10 мск, за 5 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Рубин» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Рубин» после 10 туров чемпионата России занимает девятое место с 15 очками, предыдущим соперником казанцев был «Локомотив» (0:1). У «Крыльев Советов» — 12 очков и 10-я строчка, в предыдущем туре самарцы проиграли московскому «Динамо» (2:3).