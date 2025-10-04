Отец нападающего «Краснодара» Кокшарова: «Если клуб рассчитывает на него, то нужно нормально начать разговор, без ультиматумов»

Эдуард Кокшаров, отец 20-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем сына.

— Готов ли «Краснодар» зимой рассмотреть вариант с арендой Александра в другую команду или клуб рассчитывает на него?

— На данный момент «Краснодар» не готов отпускать Александра в аренду, ссылаясь на восстановление игрока. Не знаю их дальнейших планов. Если «Краснодар» рассчитывает на Александра, то нужно нормально войти в разговор, без каких-либо ультиматумов с двух сторон. Это нормально, когда две стороны ведут переговоры и что-либо обсуждают», — сказал Кокшаров «СЭ».

Контракт нападающего с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.