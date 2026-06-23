Норвегия — Сенегал: в ворота норвежцев не назначены два пенальти

На 74-й и 83-й минутах матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Норвегия — Сенегал (3:2) судья Вилтон Сампайю дважды ошибочно не наказал норвежцев 11-метровым ударом. В обоих случаях главным действующим лицом был пятый номер скандинавов Давид Меллер Вольфе.

Сначала в своей штрафной площади он выставил левую руку и ударил в голову Идриссу Гея. Рефери пенальти не назначил, видеоассистенты Родолфу Тоски, Хуан Лара и Томаш Квятковски не стали вмешиваться в его действия.

А ближе к концу игры тот же Меллер Вольфе выставил уже правую руку — перед собой и в сторону. Произошло это после удара через себя Исмаилы Сарра — норвежский защитник в площади своих ворот сыграл этой рукой в мяч. На одном из повторов контакт очевиден. Сложно сказать, почему и в этот раз видеоарбитры не вмешались. Но и тут в итоге пенальти назначен не был.