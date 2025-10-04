Ларин считает Глушенкова лучшим футболистом РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Считаю Глушенкова лучшим игроком не только «Зенита», но и всего чемпионата. У него есть комплекс качеств, по которым он сильнее остальных. То как он воспользуется этими навыками в дальнейшем — уже другой вопрос. Очень многое в этом плане зависит от него самого», — сказал Ларин «СЭ».

В этом сезоне Глушенков провел 11 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.