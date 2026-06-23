Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

На 39-й минуте встречи форвард реализовал выход один на один с голкипером узбекистанцев Абдувохидом Нематовым.

Этот гол стал для 41-летнего Роналду десятым за карьеру на чемпионатах мира — форвард установил рекорд по числу забитых мячей за сборную Португалии на мировых первенствах. Также футболист стал первым в истории, кому удалось забить на шести чемпионатах мира.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.