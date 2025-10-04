«Рубин» — «Крылья Советов»: Ходжа удвоил преимущество хозяев

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа забил в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 2:0.

Он отличился на 54-й минуте. Ходжа вышел на поле после перерыва, заменив Далера Кузяева.