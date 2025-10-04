Футбол
Сегодня, 16:29

Семак о пенальти за игру Сантоса рукой: «Все уже давно запутались с трактовками моментов. Судьи сами-то понимают?»

Алина Савинова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на пенальти в ворота питерской команды в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

Судья назначил 11-метровый на 90+5-й минуте за игру рукой в штрафной у защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса. Форвард «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Любой может не забить. А по поводу пенальти я думаю, что все уже давно запутались с трактовками моментов, что есть пенальти, а что — нет. То нам говорят, что с близкого расстояния мяч попадает в руку, которая внизу, она была внизу перед телом — это не пенальти, когда игрок блокирует или рикошет. Потом была трактовка, что если это рука, мяч с близкого расстояния, но летит в ворота, то это пенальти после такого момента. В Самаре как раз был такой момент достаточно спорный, где судья не поставил, хотя рука была поднята. Сказали, что если мяч в ворота летит, то вроде как надо ставить. Сейчас мяч летит не в ворота, с близкого расстояния, рука перед собой. Рука была, но вопрос трактовок. Я могу вырезать из наших матчей 10 таких моментов, и ни в одном из них не ставили пенальти. Для меня это темный лес. Надо спрашивать у тех арбитров, которые судят, они-то сами понимают или нет», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Сочи» 19 октября.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Динамо» объявит нового председателя совета директоров Ивлева в понедельник
«Рубин» победил «Крылья Советов» в домашнем матче РПЛ
«Рубин» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ
Семак назвал неудачной игру Мантуана в матче с «Акроном»
«Рубин» — «Крылья Советов»: Ходжа удвоил преимущество хозяев
  • Баск

    На третьем правильно. На втором стал Краснодар по количесту побед. Так как личной стречи Локо и Зенита пока не было.

    04.10.2025

  • Баск

    Жаль Дзюба не забил. Достал этот Семак.

    04.10.2025

  • Niko McCowrey

    «Зенит» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России... Алина, в таблице на сайте - на третьем (16:56 мск)

    04.10.2025

  • Игорь Конев

    Т?мный лес это игра команды, здесь всем вс? понятно, отдохнуть пора

    04.10.2025

  • lvb

    "Плач Ярославны" засчитан. Как говорится, "тут вижу, тут не вижу, а там.. админресурсий НЕ помог". Какая досада)

    04.10.2025

    • Тедеев — о матче против «Зенита»: «Господь в следующий раз нас обязательно вознаградит победой»

    «Рубин» — «Крылья Советов»: Ходжа удвоил преимущество хозяев
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    3
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    4
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    9
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

