Семак о пенальти за игру Сантоса рукой: «Все уже давно запутались с трактовками моментов. Судьи сами-то понимают?»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на пенальти в ворота питерской команды в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).
Судья назначил 11-метровый на 90+5-й минуте за игру рукой в штрафной у защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса. Форвард «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти.
«Любой может не забить. А по поводу пенальти я думаю, что все уже давно запутались с трактовками моментов, что есть пенальти, а что — нет. То нам говорят, что с близкого расстояния мяч попадает в руку, которая внизу, она была внизу перед телом — это не пенальти, когда игрок блокирует или рикошет. Потом была трактовка, что если это рука, мяч с близкого расстояния, но летит в ворота, то это пенальти после такого момента. В Самаре как раз был такой момент достаточно спорный, где судья не поставил, хотя рука была поднята. Сказали, что если мяч в ворота летит, то вроде как надо ставить. Сейчас мяч летит не в ворота, с близкого расстояния, рука перед собой. Рука была, но вопрос трактовок. Я могу вырезать из наших матчей 10 таких моментов, и ни в одном из них не ставили пенальти. Для меня это темный лес. Надо спрашивать у тех арбитров, которые судят, они-то сами понимают или нет», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.
«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Сочи» 19 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
3
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
4
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
9
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1