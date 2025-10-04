Семак о пенальти за игру Сантоса рукой: «Все уже давно запутались с трактовками моментов. Судьи сами-то понимают?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на пенальти в ворота питерской команды в матче 11-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1).

Судья назначил 11-метровый на 90+5-й минуте за игру рукой в штрафной у защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса. Форвард «Акрона» Артем Дзюба не реализовал пенальти.

«Любой может не забить. А по поводу пенальти я думаю, что все уже давно запутались с трактовками моментов, что есть пенальти, а что — нет. То нам говорят, что с близкого расстояния мяч попадает в руку, которая внизу, она была внизу перед телом — это не пенальти, когда игрок блокирует или рикошет. Потом была трактовка, что если это рука, мяч с близкого расстояния, но летит в ворота, то это пенальти после такого момента. В Самаре как раз был такой момент достаточно спорный, где судья не поставил, хотя рука была поднята. Сказали, что если мяч в ворота летит, то вроде как надо ставить. Сейчас мяч летит не в ворота, с близкого расстояния, рука перед собой. Рука была, но вопрос трактовок. Я могу вырезать из наших матчей 10 таких моментов, и ни в одном из них не ставили пенальти. Для меня это темный лес. Надо спрашивать у тех арбитров, которые судят, они-то сами понимают или нет», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 12-м туре РПЛ петербуржцы сыграют с «Сочи» 19 октября.