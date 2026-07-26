«Рубин — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 1-го тура чемпионата России-2026/27.

Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани в 19.30 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Арройо, Рожков, Вуячич, Начо, Ходжа, Безруков, Грипши, Даку.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Аугусто, Кривцов, Черников, Батчи, Боселли, Воробьев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Краснодар».