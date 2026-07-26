«Локомотив» обыгрывает «Ахмат» после первого тайма

«Локомотив» побеждает «Ахмат» после первого тайма матча первого тура РПЛ — 1:0.

На 8-й минуте гол забил Зелимхан Бакаев, который воспользовался ошибкой защитника грозненцев Турпала-Али Ибишева.

«Локомотив» нанес за первый тайм 11 ударов по воротам, «Ахмат» — 9.