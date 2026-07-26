«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы

«Оренбург» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ. Игра начнется в 19.30 мск.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Голыбин, Савельев.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Игор, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.